فورين بوليسي: السعودية قوة ديناميكية كبيرة وزعيم بلا منازع في الشرق الأوسط

قالت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية إن السعودية أصبحت لاعبا اقتصاديا هاما وقوة ديناميكية ذات شعبية كبيرة في المنطقة، مؤكدة أنها تحظى بشعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لما تتميز به من قوة وتأثير في عدد من المجالات الاقتصادية، حيث أوضحت الصحيفة أن العديد من القادة قد تواصلوا خلال العام الماضي مع قيادة المملكة.

زعيم بلا منافس

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه على مدار العام الماضي، كان المسؤولون السعوديون يؤكدون للجميع أن المملكة، أصبحت مركزاً اقتصادياً للاقتصاد العالمي، وقوة ديناميكية كبيرة وزعيماً في منطقة الشرق الأوسط بلا منافس.

وقالت "فورين بوليسي" أنه طيلة العام الماضي 2022 شق قادة العالم طريقاً إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لأهداف اقتصادية وسياسية، وذلك بدءاً من عقود الأسلحة مروراً بزيادة إنتاج النفط وغيرها من الأمور الهامة.

الأكثر شعبية في الشرق الأوسط

وأضاف تحليل "فورين بوليسي": في الواقع، إذا فشلت دولة ما في الصعود، فإن السعودية تحقق ذلك. وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة غالوب لأشخاص في 13 دولة ذات أغلبية مسلمة أن المملكة العربية السعودية كانت الأكثر شعبية في الشرق الأوسط.

مساعدة شعوب المنطقة

يذكر أن السعودية تسعى خلال هذه الفترة إلى رفع العبء عن العديد من الشعوب العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وخاصة في حالات النكبات وتدهور الوضاع الاقتصادية، فهى دائماً تمد يدها للأشقاء والدول الصديقة، وأصبح ذلك جلياً مؤخراً في المساعدات التي قدمتها للشقيقة السودان، بالإضافة إلى عمليات إجلاء العديد من رعايا الدول الصديقة.