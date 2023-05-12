انت الان تتابع خبر أول تعليق سعودي على اتفاق المبادئ بين طرفي الصراع السوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب فيصل بن فرحان على حسابه في "تويتر": "جمعت مدينة جدة ممثلي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع في مبادرة لحل الأزمة".

وأضاف: "المحادثات التي تمت وإعلان الالتزام بحماية المدنيين يأتي كخطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى، والأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والمملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".



هذا ووقع ممثلون عن الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، على اتفاق جديد يقوم بموجبه الطرفان بالالتزام بتيسير العمل الإنساني في السودان.