انت الان تتابع خبر تقرير يكشف عدد الهزات الأرضية خلال شهر في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واوضح مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في التقرير، إن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (16) هزة ارضية منها (7) هزات أرضية داخل العراق و(5) هزات أرضية داخل إيران وهزتان ارضيتان في سوريا وهزتان ارضيتان في تركيا"، مضيفاً "تراوحت قوة الأحداث الزلزالية (2،5-4،6) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (28،5)كم".وتركز النشاط في هذا الشهر بحسب التقرير "بشكل واضح داخل العراق حيث بلغ عددها سبعة هزات تركزت في محافظات كركوك وديالى (قضاء خانقين) وواسط (النعمانية) والديوانية، بينما تم تسجيل خمس هزات داخل ايران في حين تم تسجيل هزتين داخل سوريا وهزتين داخل تركيا".

ولفت التقرير الى أنه "تم ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم وتحديداً بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".