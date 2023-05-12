شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: سنناقش كل ما يخص ملف ريادة الأعمال وتسهيلات للشباب بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فتحى مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاهتمام بملف رواد الأعمال يعمل على القضاء على البطالة، لافتا إلى أن أفكار الشباب اقترحتها مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر.

وأضاف أحمد فتحى خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الآلاف من مؤسسات المجتمع المدنى تعمل على تأهيل وتدريب الشباب ولكن لا يوجد تسويق لهذه المؤسسات، موضحا أنه لدينا شركات تأتى بمستثمرين من الخارج كى يستثمروا فى أفكار الشركات.

ولفت أحمد فتحى إلى أنه سنناقش كل ما يخص ملف ريادة الأعمال بالحوار الوطنى من تدريب وتأهيل وتسهيلات للشباب كى يستكملوا النجاحات بشركاتهم.