شكرا لقرائتكم خبر عن 3 موضوعات على طاولة جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الثلاثاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الجلسات النقاشية للحوار الوطني، الأحد القادم، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادى، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي فتم تخصيص الجلستين الآخريين لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

ويشكل الحوار الوطنى مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل، ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطنى.