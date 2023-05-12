«حرب عالمية ثالثة لن يربحها أحد».. الرئيس الروسي السابق يحذر من مواجهة مرتقبة

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر دميتري مدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليًا، من نشوب "حرب عالمية ثالثة"، وذلك على خلفية ما يفعله أعداء موسكو حاليَا، مؤكدا أن هذه الحرب لن يربح فيها أحد.

وقال مدفيديف، خلال منتدى سان بطرسبرج القانوني الدولي في روسيا، إن خصوم روسيا يجرون العالم إلى حرب عالمية ثالثة، ولا يمكن لأحد أن يخرج من الحرب العالمية الثالثة رابحا، وفقا لما نشرته وكالة تاس الروسية.

وأوضح الرئيس الروسي السابق أن حربا هجينة واسعة النطاق تدار ضد روسيا، موضحا أن "الرعاة الأمريكيين والأوروبيين يضخون أسلحة فتاكة بكثافة لأعداء روسيا، ويشجعون الإرهاب في المناطق الحدودية لروسيا، ويرتكبون عمليات تخريب واغتيالات سياسية."

وأشار إلى أن خصوم روسيا يديرون تصرفاتهم بالفعل على طريق الحرب العالمية الثالثة، نحو كارثة عالمية، مؤكدا على أنه في مثل هذا الصراع كما هو معروف، بحكم التعريف لا يمكن أن يكون هناك منتصرون، وأن مهمة روسيا، هي إعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة.