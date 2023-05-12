خادم الحرمين يوجه دعوة للرئيس التونسي لحضور القمة العربية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى الرئيس التونسي قيس سعيَّد، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، خلال استقبال الرئيس التونسي له في قصر قرطاج.

ونقل السفير الصقر، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين وولي العهد، لحكومة وشعب تونس الأمن والاستقرار، فيما حمَّله الرئيس التونسي تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.