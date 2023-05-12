وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، خلال استقبال الرئيس التونسي له في قصر قرطاج.
ونقل السفير الصقر، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين وولي العهد، لحكومة وشعب تونس الأمن والاستقرار، فيما حمَّله الرئيس التونسي تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يوجه دعوة للرئيس التونسي لحضور القمة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.