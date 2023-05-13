شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: الحوار الوطني يتناول كل مشكلات وقضايا المواطن المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إن الحوار الوطني يناقش مشكلات هامة تمس المواطن المصرية وحياته اليومية وظروفه الاقتصادية، كما يناقش ملفي التعليم والصحة بشكل كبير.

أضاف تيسير مطر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر قناة CBC، أن كل جهات المجتمع المصري تشارك في الحوار الوطني لما له من أهمية بالغة على الجميع، متابعا: "الحوار الوطني يمثل منبر ثقة لدى الجميع للحديث من خلاله، ويتناول الحياة الشخصية والعائلية للمواطن المصري".

تابع النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: "نحن نهتم في حزب إرادة جيل بالجانب الاقتصادي، وكل الملفات ترتبط ببعضها البعض، وهناك عدد من الملفات الكبيرة جدا جرى مناقشتها منذ دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، والجلسة الافتتاحية للحوار التي انطلقت رسميا قبل أيام".

وأكد النائب تيسير مطر، أن طوائف المجتمع شاركت بالكامل في الحوار الوطني، وهذا أمر يدعو للفخر، لاسيما وأن كل الأحزاب قامت بملحمة كبيرة جدا في الأيام الماضية.

وبشأن الجلسات المقبلة، قال: "الأحد المقبل ستستأنف جلسات الحوار مرة أخرى، وهناك جدول أعمال سيضع الجميع وجهات نظرهم بشأن الحوار وأهدافه في الفترة المقبلة، والحوار الوطني يخص المواطن المصري وكل الأمور المقبلة وعلى رأسها حقوق الإنسان التي لا تقف عند خروج الإنسان من محبسه فقط، ولكن حقه في الحياة والأكل والمعيشة".