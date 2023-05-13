الكونجرس يحقق في تجارب مأساوية لشرائح الدماغ الخاصة بإيلون ماسك

سيطلب المشرعون الأمريكيون من وزارة الزراعة الأمريكية التحقيق فيما إذا كانت شركة "نيورالينك" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، التي أجرت تجارب "شريحة الدماغ" على الحيوانات، قد تسببت في تجارب فاشلة ومتسرعة للحيوانات التي أجريت عليها التجارب.

ويسعى ماسك من خلال تجاربه للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية لبدء التجارب على البشر، بعد أن رفضت إدارة الغذاء والدواء محاولة سابقة العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ووفقا لرويترز، طلب الكونجرس الأمريكي من وزارة الزراعة الأمريكية إجراء تحقيق في كيفية إشراف "نيورالينك" على تجاربها.

وكشفت تقارير استند عليها الكونجرس أن التجارب أسفرت عن نتائج مأساوية نتج عنها نفوق ومعاناة لكثير من الحيوانات التي استخدمت في التجارب.

ويدعي ماسك أن شركته تقوم بتطوير وصلات شريحة للمخ تقول إنها قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات القدرة على الحركة والتواصل من جديد.