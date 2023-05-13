انت الان تتابع خبر الكشف عن قرب إبرام صفقة جديدة لبرشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455836-638195250000357693.png
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-12 | 23:51
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يبدو أن نادي برشلونة على مشارف إبرام صفقة برتغالية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الاتفاق مع الوكيل الشهير خورخي مينديز.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن البارسا توصل لاتفاق شفهي مع مينديز، من أجل التعاقد مع موكله روبن نيفيز، لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي.
لكن الاتفاق يخضع لشرط يتعين على الوكيل البرتغالي الوفاء به، متعلق بقدرته على نقل المهاجم الإسباني أنسو فاتي لأي ناد مقابل 30 مليون يورو على الأقل.
لكن الصحيفة أفادت بأن بيع فاتي يبدو معقدا للغاية لأسباب عديدة، أبرزها عدم رغبة فاتي نفسه في مغادرة ملعب كامب نو.
لكن الاتفاق يخضع لشرط يتعين على الوكيل البرتغالي الوفاء به، متعلق بقدرته على نقل المهاجم الإسباني أنسو فاتي لأي ناد مقابل 30 مليون يورو على الأقل.
لكن الصحيفة أفادت بأن بيع فاتي يبدو معقدا للغاية لأسباب عديدة، أبرزها عدم رغبة فاتي نفسه في مغادرة ملعب كامب نو.
كما أن مسؤولي البارسا يرغبون في إبرام صفقة تبادلية، تقضي بنقل فاتي إلى وولفرهامبتون مقابل 30 مليون يورو، إضافة إلى نيفيز، لكن اللاعب الإسباني لا يريد الانتقال للذئاب.
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