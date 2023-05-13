شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: أمريكا مستعدة لإتلاف الأسلحة الكيميائية في الخريف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة مستعدة لإتمام عملية إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في الخريف من العام الجاري.

وجاء في بيان صادر عن بايدن، الجمعة: "نحن في طريقنا إلى إتمام عملية إتلاف مخزوناتنا من الأسلحة الكيميائية في الخريف من العام الجاري".

وأضاف أن هذه مرحلة نزع السلاح، وهي تتجاوب مع أعلى معايير الشفافية والأمن العام، وفقا لـ "تاس".

ويأتي ذلك عشية المؤتمر الخامس للدول المراقبة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي سينعقد في لاهاي بين 15 و19 مايو الجاري.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأخيرة في العالم التي لم تتخلص رسميا من ترسانة الأسلحة الكيميائية.