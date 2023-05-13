شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوداني: الدعم السريع يشن حملة اعتقالات في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتّهم الجيش السوداني قوّات الدعم السريع بالاستمرار باحتلال خمسة عشر مستشفى بالعاصمة وطرد المرضى واحتجاز الكوادر الطبية وإجبارهم على علاج منسوبيهم وتحويلها إلى قواعد عسكريّة.

وأعلن الجيش عن توجيه ضربات للدعم السريع جنوب الخرطوم وجبل أولياء وتدمير نحو ستّين عربة مسلّحة وقتل نحو مئة عنصر من الدعم السريع وسقوط عدد كبير من الجرحى.

واتهم قوات الدعم بارتكاب "الإنتهاكات والأعمال الإرهابية" حيال المدنيين والسيطرة على 15 مستشفى بالعاصمة وطرد المرضى واحتجاز الكوادر الطبية واجبارهم على علاج منسوبيهم وتحويلها إلى قواعد عسكرية.

كما قالت إنها استولت على منازل المواطنين وطردهم منها ونهب الممتلكات العامة والخاصة وسرقة سيارات مدنية لاستخدامها في الأغراض الحربية وارتكاب انتهاكات بحق النساء والقصر، ونهب البنوك والمحال التجارية.

وأضاف بيان الجيش أن قوات الدعم حاولت نهب المخزون الإستراتيجي لبنك السودان من الذهب، مشيرًا إلى أن الجيش تصدى لهم حيث دارت اشتباكات بشارع النيل فر على إثرها عناصر من الدعم السريع.

في موازاة ذلك، أفاد الجيش بأنه وجه ضربات لقوات الدعم في جنوب الخرطوم وجبل أولياء حيث دمرت نحو 60 عربه مسلحة وقتل نحو 100 من عناصرها وعدد كبير من الجرحى.

يذكر أنه ممثلين عن الجيش والدعم السريع وقعوا في وقت متأخر مساء الخميس اتفاق مبادئ أولي في جدة يؤكد التزامهما بسيادة السودان ووحدته.

وأكد إعلان جدة على امتناع الجيش السوداني والدعم السريع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية.

كذلك اتفقا على أن مصالح الشعب السوداني أولوية لهما، واتخاذ الجيش السوداني والدعم السريع جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر.