السودان الآن.. مطارات الخرطوم وبورتسودان ‏ووادي سيدنا مستعدة لاستقبال المساعدات (تفاصيل)

أعلن مجلس الوزراء السوداني عن استعداد مطار الخرطوم الدولي ومطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا، ‏لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان، جاء ذلك عقب إعلان جدة للشأن الإنساني، الموقع بين قوات المسلحة السودانية ‏وقوات الدعم السريع، أمس الخميس‎.

وأوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء السوداني، اليوم أنه تنفيذا للإعلان الإنساني الذي تم توقيعه مساء أمس الخميس، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أعلن مجلس الوزراء عن تخصيص مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحه لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا التي شكلها مجلس الوزراء لمعالجة الأوضاع الإنسانية.

وأضاف مجلس الوزراء حسب البيان "بكل المنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية والجهات ذات الصلة بإعمال التنسيق اللازم مع اللجنة العليا لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المواطنين المتضررين".

ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الخميس، في مدنية جدة السعودية على إعلان يمهد الطريق لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين المحاصريين



والمتضررين من آثار الحرب الجارية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع المواصلة منذ 15 أبريل الماضي.

يذكر أن مطار الخرطوم الدولي، توقف عن الخدمة منذ اليوم الأول لبدء الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وما زلت الاشتباكات مستمرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، رغم توقيع الطرفين لإعلان جدة.