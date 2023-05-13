أول تعليق من وزير الخارجية السعودي بعد توقيع اتفاق بين طرفي النزاع فى السودان

علق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على توقيع اتفاق المبادئ الأولى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برعاية المملكة في جدة، الخميس.



ونشر وزير الخارجية السعودي على حسابه في تويتر، تغريدة قائلا: "جمعت مدينة جدة ممثلي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع في مبادرة لحل الأزمة".



وأضاف ابن فرحان: "المحادثات التي تمت وإعلان الالتزام بحماية المدنيين يأتي كخطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى، والأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والمملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".



ووقع ممثلون عن الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أمس الخميس، على اتفاق جديد يقوم بموجبه الطرفان بالالتزام بتيسير العمل الإنساني في السودان.



ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع في 15 أبريل الماضي، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن التوقيع على الاتفاق المبدئي الأولي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة يشكل خطوة أولى، ستتبعها خطوات أخرى