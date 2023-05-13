شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد"الزراعة بالحوار الوطنى": لا خطوط حمراء فى مناقشات اللجنة لدعم الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إسماعيل الشرقاوي، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني يمثل مرحلة مهمة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، القائمة على تقبل الرأي والرأي الآخر، خاصة في ظل وجود تأكيد واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي على حق الاختلاف في الرأي وأنه لايفسد للوطن قضية، وإنها تتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش لأحد.

ولفت إلى أن المشهد بعد الجلسة الافتتاحية والاجتماعات المتواصلة لمجلس الأمناء مع اللجان استعدادا لبدء الحوار، يؤكد أن هناك رغبة من الجميع على إنجاح هذا الحوار من خلال الوصول لصياغة بشأن أولويات العمل الوطني للفترة القادمة، خاصة وأن الجلسة الأولى شهدت حضور كبير من كافة القوى السياسية بمختلف أيدولوجياتها من أقصى اليمين لليسار وتمثيل لجميع أطياف المجتمع المصري وهو ما سيترجم في الجلسات أيضا.

وعن لجنة الزراعة والأمن الغذائي، فقد قال "الشرقاوي" إن اللجنة ستعمل من خلال 3 محاور سيتم مناقشتها على عدة جلسات، توفير مستلزمات الإنتاج، دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، وصلاح قطاع التعاونيات الزراعية، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت عدد كبير من المقترحات من أحزاب وشخصيات عامة وأكاديميين ومن شباب ومنظمات مجتمع مدني، مشددا أنه لا يوجد خطوط حمراء في تناول أي موضوع خاص بالزراعة والأمن الغذائي، قائلا " نحن على استعداد تام لمناقشة وبحث كافة القضايا والمقترحات لتساهم في النهوض بقطاع الزراعة وتدعم الأمن الغذائي والفلاح المصري في المرحلة القادمة".