شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جهود الدولة فى إجلاء رعاياها ومساندة الأشقاء بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استعرض برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، جهود الدولة المصرية في إجلاء رعاياها ومساندة الأشقاء في السودان لدخول الأراضي المصرية.

وقال مصطفى سعد، مراسل قناة dmc، إن إجراءات دخول النازحين من السودان متواصلة، ودخل اليوم إلى الأراضي المصرية أكثر من 5 حافلات تحمل مواطنين قادمين من السودان.

قال توت قلواك المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، إن السودان بلد حبيب وغالي ويهم دول الجوار أن تنعم بالاستقرار، مشددا على أن الأمن المصرى مربوط بأمن السودان، وكذلك أمن دول الجوار كلها مترابط ببعضه البعض».

أضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية": "أن كل دولة لها خطتها وأفكارها فيما يخص السودان، ولا بد من وجود جلسة قريبة بين الرؤساء لوضع خطة مشتركة، ويديرها الرؤساء لتخرج بتوصيات محددة وسيكون في مصر، وستحضرها دول جنوب السودان وتشاد، وهي دول الجوار الجاهزة لمثل هذا الحوار، وهى الدول المتأثرة بهذه الأزمة ولا بد من وجود سلام في أقرب فرصة ممكنة".

دعا "قلواك" كل الأطراف السودانية والقوى السياسية للمشاركة في الحوار ليطرح كل شخص رؤيته لحل الأزمة السودانية، مؤكدا أن الحرب حاليا بالخرطوم والجميع تكبد خسائر منها، واستمرار الحرب يعني دمار السودان، وهناك خسائر في الأرواح والممتلكات، ولا بد من الوصول للاستقرار».