شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كافة المعلومات حول تحويل العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك تيسيرًا على الطلاب.

وصرح الدكتورعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي للوزارة قام برصد استفسارات الطلاب وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تمت إحالة هذه الأسئلة إلى الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، حيث تولى الرد على هذه الأسئلة وفقًا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بشأن آليات وإجراءات تحويل الطلاب المصريين الدارسين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت إحالة استفسارات الطلاب المتعلقة بإجراءات معرفة مدى اعتماد الجامعات التي يدرسون بها من عدمه إلى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والذي تولى الإجابة على كافة هذه الأسئلة.

هذا وسوف يتابع المركز الإعلامي للوزارة خلال الفترة القادمة، كافة استفسارات وتساؤلات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، لإحالتها إلى أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتولي الإجابة عليها، ونشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



حيث إنه بداية من يوم السبت الموافق 13 مايو، يمكن للطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، التقدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للجامعةالخاصة أو الأهلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، على أن تتولى الجامعة مسئولية إرسال بياناته إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة مدى اعتماد جامعته من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التحويل.

و في حال إن كانت الجامعة التي يدرس بها الطالب معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، يستمر الطالب في استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب في الالتحاق بها من خلال إجراء المقاصة العلمية للمواد التي درسها بالخارج، أما إذا كانت الجامعة غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب.

و تعتبر السنة التحضيرية سنة دراسية، ويعد الطالبمقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في مصر بالفرقةالأولى لو كانت الجامعة التي يدرس بها الطالب بالخارج معادلة.