شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمين العام لجامعة الدول العربية يرحب بتوقيع الأطراف السودانية على إعلان جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتوقيع ممثل عن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان بالالتزام بحماية المدنيين بالسودان وفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات دون عوائق، وذلك بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

واوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الامين العام ان الامين العام شدد على ضرورة الاحترام الكامل للتعهدات الواردة في هذا الإعلان حقنًا للدماء السودانية، وبما يمهد الطريق للوصول إلى وقف كامل ومستدام لاطلاق النار.

وأضاف ان ابوالغيط اشاد كذلك بالجهد السعودي الامريكي في هذا الاطار وكذلك استضافة المملكة العربية السعودية لتلك المحادثات.