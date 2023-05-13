مستشار رئيس جنوب السودان يؤكد أن الدعم السريع لا يمكن أن يكون بديلا للجيش السودانى

قال توت قلواك، المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، إننا طالبنا بوجود مندوب من كل طرف لإجراء حوار متكامل حول أزمة السودان، مؤكدا أن رئيس جنوب السودان طالب الجيش والدعم السريع فى السودان بوقف إطلاق النار.

أضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن «اليوم حدث اتصال بين الرئيس سيلفا كير مع القيادتين في السودان، وطلبنا منهما إرسال مناديبهم لجنوب السودان للمناقشة والحوار للوصول لحل ورؤية لوقف إطلاق النار، كما يجب أن تكون حماية السودانيين أولوية في أي حوار».

وأكد على أن كل الطرق بالسودان مغلقة، سواء برية أو جوية، وكل قائد يكون حريص على البقاء في قيادته مع قواته، مشددا على أن الدعم السريع لا يمكن أن يكون بديلا للجيش السوداني.

أوضح أن القوات المسلحة السودانية لها معسكراتها المنتشرة كأي جيش بالأراضي السودانية، ثم بعد وجود الدعم السريع أصبح له دور يقوم به بالتنسيق مع القوات المسلحة، متابعًا: "ثم حصل الخلاف، وأخبرت الرئيس سيلفا كير قبل وقوع هذه الاشتباكات أنه في أي لحظة ستحدث اشتباكات بين الطرفين".

أكد أن العمل السياسي عندما يرتبط بالعمل العسكري فتحدث حينها المشكلات، لذلك دائما ما يفصل العملين عن بعضهما البعض، كما أن القوى العسكرية والمدنية غير قادرة على الانسجام في السودان فيما بينها، فضلا عن أن بينها خلافات كبيرة ورؤى مختلفة، وأيضا بعض القوى المدنية كانت تحاول استمالة الدعم السريع إلى جانبها.