انت الان تتابع خبر بينهم اطفال.. إحصائية جديدة لضحايا "الصوم لدخول الجنة" في كينيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلغ حصيلة قتلى طقس "الصوم لدخول الجنة" حتى الآن 179 فردا. وبحثت السلطات هذا الأسبوع عن رفات في قبور قليلة العمق منتشرة في جميع أنحاء غابة شاكاهولا وعن أي ناجين، إذ مازال هناك مئات الأشخاص ذكرت تقارير أنهم مفقودون.



ورفضت محكمة كينية، يوم الأربعاء الماضي، الإفراج بكفالة عن بول ماكنزي، زعيم كنيسة "غود نيوز إنترناشونال"، المتهم بإصدار أوامر لأتباعه بتجويع أطفالهم وأنفسهم حتى الموت كي يدخلوا الجنة قبل قيام الساعة. ورفضت محكمة كينية، يوم الأربعاء الماضي، الإفراج بكفالة عن بول ماكنزي، زعيم كنيسة "غود نيوز إنترناشونال"، المتهم بإصدار أوامر لأتباعه بتجويع أطفالهم وأنفسهم حتى الموت كي يدخلوا الجنة قبل قيام الساعة. وقالت مسؤولة محلية تدعى رودا أونيانشا إن البحث اتسع ليشمل أجزاء أخرى من الغابة أمس الجمعة.

وستُستأنف عمليات استخراج الجثث اليوم السبت، وفقا لرويترز. وقال حفار قبور في موقع استخراج الجثث، طلب من رويترز عدم نشر اسمه، إن من بين الجثث التي استخرجت اليوم الجمعة 12 طفلا. ولم يُطلب من ماكنزي بعد أن يتقدم بالتماس. وقال محاميه إنه يتعاون مع الشرطة الكينية في تحقيقاتها.