انت الان تتابع خبر الرافدين يبدأ بنظام الوثائق الالكترونية لإلغاء معاملات صحة الصدور الورقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تماشيا مع التوجيهات الحكومية في مغادرة التعامل الورقي واعتماد العمل الالكتروني تمت المباشرة ببدء العمل بنظام الوثائق الالكترونية لإلغاء معاملات صحة الصدور الورقية".وأكد البيان، ان "العمل بهذا النظام بدأ بتفعيل عدد من فروع المصرف التي بلغت ٧٩ فرعا على ان يتم تعميم التجربة على جميع الفروع تباعا في الاعتماد على QR code والغاء صحة الصدور اليدوي وتحويله الى الكتروني من خلال ربط النظام بين المصرف والدوائر كافة عبر الموقع الرسمي لبوابة اور الالكترونية التي تمثل احد العناصر الاساسية لمشروع الحوكمة الالكترونية واتمتة الغاء صحة الصدور الورقية".

وأشار الى، ان "هذه الخطوة تسهم في تبسيط الاجراءات المقدمة للمواطنين وتجاوز البيروقراطية والقضاء على عمليات الفساد الاداري وانهاء حالات التزوير واختصار الوقت في انجاز المعاملة الكترونيا".

