في ظل الاحداث.. المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان: دول جوار بلادنا يريدون حل الأزمة

قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إنه منذ بداية الأزمة في السودان ويتواصل الرئيس المصري عبدالفتاح عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، والرئيس سلفاكير، وتم الاتصال بينهم، وتوصلوا إلى ضرورة وجود سلم في السودان.





وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «تواصلنا مع أطراف الأزمة في السودان، سواء رئيس المجلس السيادي أو نائبه، وأكدنا على ضرورة إيقاف الحرب وإحلال السلام بالسودان وتوفير معابر آمنة لمواطني السودان، حتى يستطيع المواطنون التحرك ونقل مصابيهم للمستشفيات».





وتابع: «لكن ما زال الأمر صعبا على الأرض، وما زال رؤساء دول جوار السودان يفكرون في حل هذه الأزمة لأنها قضية معقدة وصعبة للغاية».