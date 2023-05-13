في ظل الأحداث.. قبول تحويل الطلاب العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان بالكليات المناظرة

أكدت وزارة التعليم العالى على أن الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان والمتقدمين للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية يجب أن يتقدموا لكلية مناظرة، موضحة أن مبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لابد أن يكون على كلية مناظرة.

وتبدأ الجامعات الخاصة والأهلية اليوم السبت فتح باب التقدم أمام الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للتقدم والتحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية، على أن يستمر إتاحة التقدم حتى أول أكتوبر 2023.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر، لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، وتنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

وكان أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية، بالتيسير على الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية، والموافقة على استكمال دراستهم في الجامعات الخاصة والأهلية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه البلاد.