البحرين ترحب بتوقيع "إعلان جدة" لحماية المدنيين بالسودان

رحبت البحرين بتوقيع "إعلان جدة" بين ممثلي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان بشأن الالتزام بحماية المدنيين، وتيسير تنقلهم وحصولهم على المساعدات الإنسانية والطبية، بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالجهود والمساعي الحميدة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة السودانية عن طريق الحوار السلمي، آملة أن يشكل هذا الإعلان خطوة مهمة على طريق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتسوية النزاع المسلح بصورة شاملة ونهائية، في ضوء التزام الأطراف السودانية كافة بتغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا واحترام سيادة الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها، وحماية مؤسساتها الوطنية والمدنية، وتلبية طموحات شعبها في الأمن والسلام والاستقرار والنماء.