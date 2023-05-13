شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي جهود الدولة المصرية لمساندة الأشقاء السودانيين بمعبرى أرقين وقسطل؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استعرض برنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، جهود الدولة المصرية في إجلاء رعاياها المصريين فضلا عن مساندة الأشقاء بالسودان.

وقال مصطفى سعد، مراسل قناة DMC، خلال لقاء مع برنامج "اليوم"، إن وزارة الصحة ما زالت تقدم مزيد من الأطقم الطبية والأدوات الطبية في معبري أرقين وقسطل، مشيرا إلى أنه فور وصول القادمين من السودان عند دخول مدينة أبو سمبل سيرى العابرون الأطقم الطبية واستقبال الأهالي للوافدين بكل الترحاب وتقديم مزيد من المساعدات التي تقدمها وزارتي الهجرة والخارجية.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانيين والرعايا الأجانب أدت إلى فرار الآلاف من الوضع الخطير في العاصمة.

