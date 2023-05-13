شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يعلن وصول رحلة الإجلاء الثانية لأبناء جاليته من السودان إلى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، امس وصول رحلة الإجلاء الثانية لأبناء الجالية العراقية من السودان إلى بغداد.

وقال "الصحاف" - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: إن "رحلة الإجلاء الثانية لأبناء الجالية العراقيّة في السودان وصلت مطار بغداد".

وأضاف أن "دبلوماسية الاستجابة الطارئة نجحت بإجلاء (429) مواطنًا من السودان خلال مرحلتين، بينهم جاليات سورية وسودانية".