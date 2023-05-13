اخبار العالم

العراق يعلن وصول رحلة الإجلاء الثانية لأبناء جاليته من السودان إلى بغداد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يعلن وصول رحلة الإجلاء الثانية لأبناء جاليته من السودان إلى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، امس وصول رحلة الإجلاء الثانية لأبناء الجالية العراقية من السودان إلى بغداد.

 

وقال "الصحاف" - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: إن "رحلة الإجلاء الثانية لأبناء الجالية العراقيّة في السودان وصلت مطار بغداد".

 

وأضاف أن "دبلوماسية الاستجابة الطارئة نجحت بإجلاء (429) مواطنًا من السودان خلال مرحلتين، بينهم جاليات سورية وسودانية".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا