شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة ترحب بتوقيع إعلان حماية المدنيين في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب الأمين العام للأمم المتحدة بتوقيع طرفي الصراع في السودان على إعلان الالتزام بحماية المدنيين وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "إن عاملو الإغاثة وخاصة الشركاء المحليين يواصلون العمل في ظروف صعبة للغاية، ويأمل الأمين العام أن يضمن هذا الإعلان إمكانية توسيع نطاق عمليات الإغاثة بشكل عاجل وآمن للوفاء باحتياجات ملايين الناس في السودان".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في البيان، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار وتوسيع المحادثات للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية.

وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لن تدخر جهدا للمساعدة في تطبيق الإعلان، وستواصل توصيل المساعدات الإنسانية سواء توقف إطلاق النار أم لا.

وقد وُقع الإعلان في جدة بالمملكة العربية السعودية، من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.