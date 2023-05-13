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مجلس الوزراء السودانى يؤكد تخصيص عدد من المطارات لاستقبال المساعدات الإنسانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مجلس الوزراء السوداني عن تخصيص عدد من المطارات لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة إلى السودان وهى مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحه لاستقبال تلك المساعدات بالتنسيق مع اللجنة العليا التي شكلها المجلس لمعالجة الأوضاع الإنسانية.

 

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)،  الجمعة، أن ذلك يأتي إنفاذا للإعلان الإنساني الذي تم توقيعه مساء الخميس، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمدينة جدة بالمملكة العربية .

 

وأهاب المجلس بكل المنظمات التطوعية الوطنية والأجنبية والجهات ذات الصلة بإعمال التنسيق اللازم مع اللجنة العليا لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المواطنين المتضررين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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