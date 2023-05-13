شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير مالي يؤكد أن زيارة رئيس الامارات إلى فرنسا ستعزز المكانة الاستراتيجية للدولة في المنطقة والعالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعليقًا على زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس إلى فرنسا، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات الدكتور وضاح طه، إنها زيارة ستساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة الإمارات في المنطقة والعالم لدعم الاستقرار والسلام.

وقال د.طه إن الزيارة أيضًا ستعزز مكانة الإمارات الاقتصادية في المنطقة لجذب الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب عالم الأعمال والاستثمار.

وأضاف د.طه لـ24، أن الموقع الاستراتيجي للإمارات يجعلها منصة مثالية للوصول إلى الأسواق المجاورة، بفضل البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة، والقدرة التنافسية للدولة.

وأوضح د.طه، أن الزيارة تندرج ضمن رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز علاقاتها الدولية المتوازنة ولتوثيق علاقتها أكثر مع القوى المؤثرة في العالم.

واعتبر الخبير في الأخير أن هذه الزيارة "ستساهم أكثر، في توطيد أواصر المصالح الاقتصادية والتحالف القائم بين البلدين منذ ما قبل تأسيس الاتحاد، والتي لم تتوقف عن التطور في كل القطاعات، من الاقتصاد والتبادل التجاري، إلى الاستثمارات، والطاقة المتجددة، والنووية، والنفط، والدفاع، والأمن، والتربية، والثقافةوغيرها.