شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير مالي يؤكد أن زيارة رئيس الامارات إلى فرنسا ستعزز المكانة الاستراتيجية للدولة في المنطقة والعالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعليقًا على زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس إلى فرنسا، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات الدكتور وضاح طه، إنها زيارة ستساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة الإمارات في المنطقة والعالم لدعم الاستقرار والسلام.
وقال د.طه إن الزيارة أيضًا ستعزز مكانة الإمارات الاقتصادية في المنطقة لجذب الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب عالم الأعمال والاستثمار.
وأضاف د.طه لـ24، أن الموقع الاستراتيجي للإمارات يجعلها منصة مثالية للوصول إلى الأسواق المجاورة، بفضل البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة، والقدرة التنافسية للدولة.
وأوضح د.طه، أن الزيارة تندرج ضمن رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز علاقاتها الدولية المتوازنة ولتوثيق علاقتها أكثر مع القوى المؤثرة في العالم.
واعتبر الخبير في الأخير أن هذه الزيارة "ستساهم أكثر، في توطيد أواصر المصالح الاقتصادية والتحالف القائم بين البلدين منذ ما قبل تأسيس الاتحاد، والتي لم تتوقف عن التطور في كل القطاعات، من الاقتصاد والتبادل التجاري، إلى الاستثمارات، والطاقة المتجددة، والنووية، والنفط، والدفاع، والأمن، والتربية، والثقافةوغيرها.