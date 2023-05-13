شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حمدان بن محمد يصدر قرارًا بتشكيل مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر ولي عهد دبي بصفته الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، القرار رقم 2 لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء الجامعة برئاسة مطر محمد الطاير.

ويضم المجلس في عضويته الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائبًا للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وسامي أحمـد القمزي، وخلفان جمعة بلهول، وعبدالله جاسم بن كلبان، وعبداللطيف عبدالله الملا، والدكتور خالد مير أحمد الأميري، إضافة إلى عضوية رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

