شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الأحمر الاماراتي يوزع مساعدات إنسانية في اللاذقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي طرودًا غذائية وملابس على أكثر من 500 عامل نظافة في اللاذقية السورية، ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.

جاء ذلك في إطار مبادرة "لم ننساكم" الإنسانية بالتعاون مع مجلس محافظة اللاذقية والجهات المحلية السورية تقديرًا لجهود عمال النظافة، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين من زلزال 6 فبراير (شباط)الماضي.

و أوضح رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي محمد خميس الكعبي في سوريا، أن عمال النظافة كان لهم الدور الأكبر منذ الزلزال في مساندة ودعم الجهات المعنية لإزالة مخلفات وركام الزلزال من المناطق المنكوبة، استحقوا عليه الدعم.

وأثنى مدير مديرية النظافة في اللاذقية السورية الدكتور بلال السيد معاون على جهود فرق الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري والمبادرات الإنسانية للإمارات، التي تشرف عليها عملية الفارس الشهم2 للتخفيف على الأسر السورية بفئاتها المختلفة.