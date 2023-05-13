انت الان تتابع خبر صراع السودان.. البرهان مدعو لـ"القمة العربية" ومباحثات السعودية تستأنف غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستأنف وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المباحثات في جدة غدا الأحد، للتوافق بشأن كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية.

وكانت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع قد اندلعت منذ منتصف شهر أبريل /نيسان الماضي في العاصمة الخرطوم قبل أن تمتد إلى أنحاء مختلفة من البلاد، وسط انيهار سريع للوضع الإنساني الهش في البلد العربي الأفريقي.



وقال دبلوماسي سعودي لوكالة "رويترز" اليوم السبت إن الطرفين سيظلان في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق يوم الخميس على خطة حماية المدنيين.

والخميس الماضي وقع طرفا الصراع السوداني اتفاق أولى هو الأول من نوعه منذ بداية المعارك، اعتبره محللون "خطوة إيجابية وأول اختراق" لإطفاء لهيب الأزمة في ثالث أكبر بلد أفريقي.

وعلى صعيد استعدادات السعودية لاستضافة القمة العربية المقرر الشهر الجاري قال الدبلوماسي السعودي إن بلاده دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها بجدة في 19 مايو/ أيار.

وفيما تتسارع الجهود لاحتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان يبدو الحل السياسي غائب عن الأفق في الوقت الراهن.