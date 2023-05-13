انت الان تتابع خبر يمتلك نسبة تبلغ 11%.. اقتصاديون: عدم وجود دور لشركة الاستثمارات العربية بالعراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، ان "أجمالي موجودات الشركة 1.8 مليار دولار امريكي ويمتلك العراق نسبة فيها تبلغ 11%"، مشيرة الى ان "عضو مجلس الادارة الحالية عن العراق وزيرة المالية طيف سامي".
وبحسب رئيس المؤسسة منار العبيدي، فأن مجمل استثمارات الشركة في الدول العربية بلغت كما يلي:
السعودية 31%
السودان 27%
مصر 19%
الاردن 7%
البحرين 4%
عمان 2%
المغرب 4%
الجزائر 2%
قطر 2%
الامارات 1%
وبحسب رئيس المؤسسة منار العبيدي، فأن مجمل استثمارات الشركة في الدول العربية بلغت كما يلي:
السعودية 31%
السودان 27%
مصر 19%
الاردن 7%
البحرين 4%
عمان 2%
المغرب 4%
الجزائر 2%
قطر 2%
الامارات 1%
وأضاف العبيدي، ان "نسبة الاستثمارات لهذه الشركة في العراق 0% على الرغم من ان العراق المستثمر الرابع فيها من ناحية القيمة وبنسبة مشاركة 11% بعد السعودية التي تملك 16.56% ثم البحرين 16.56% ثم الامارات وبنسبة 13.58% ".
وتابع، "السؤال ما هو دور عضو مجلس الادارة في القدرة على جذب استثمارات هذه الشركة الى العراق للاستفادة على الاقل من مساهمة العراق في هذه الشركة".