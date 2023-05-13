شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالرحمن العويس يؤكد أن الإمارات رائدة في تطوير مهنتي التمريض والقبالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في ابتكار إطار عمل استراتيجي علمي ومتكامل، تعمل بموجبه على تطوير وتعزيز وحوكمة مهنتي التمريض والقبالة، بما يتماشى مع أولويات الصحة والوقاية وأفضل الممارسات المتقدمة المتبعة، والتوجهات المستدامة والمواثيق الوطنية والإقليمية والعالمية.

وقال، في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 مايو من كل عام، إن مهنة التمريض تعد أحد ركائز المنظومة الصحية في الدولة ومن أهم المهن الاستراتيجية بالنظام الصحي لدعم التغطية الصحية الشاملة حيث تعمل الجهات الصحية على توفير بيئة عمل محفزة ومشجعة واستشراف مستقبل التمريض في إطار استراتيجية مستقبلية لتعزيز جذب المواهب الوطنية للمهنة والاستثمار في الكوادر الصحية المستدامة لدعم سياسة التوطين وضمــان ديمومتها ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة المتعلقة بالمنظومة الصحية ورفع التشريعات والقوانين المنظمة للمهنة في الدولة بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأشاد بجهود وأداء كوادر التمريض في الإمارات التي أثبتت دورها الحيوي ضمن خط الدفاع الأول من خلال تقديم أفضل رعاية صحية على مختلف مستويات التخطيط الاستراتيجي والقيادة الميدانية والرعاية الصحية لينالوا تقدير ودعم القيادة الحكيمة للدولة تأكيدًا على أهمية المهنة في خدمة الوطن ودورها في تحقيق أعلى مستويات الريادة في الرعاية الصحية وبناء نظام صحي مستدام بمعايير عالمية.

