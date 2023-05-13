شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صقر غباش يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ الألماني ميخائيل روث، بحضور رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي النعيمي، وذلك خلال الزيارة الرسمية حاليًا على رأس وفد برلماني من المجلس إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين الإمارات وألمانيا، وأهمية أن تعكس العلاقات البرلمانية بين الجانبين الشراكة القائمة بين البلدين.

وقال صقر غباش إن الإمارات في سياستها الخارجية تعمل على مد جسور الصداقة وتوسيع التعاون مع دول العالم كافة، وإرساء مفاهيم التعاون المشترك وتبادل الحوار والتفاهم على أسس التسامح ونبذ الخلافات أيًا كانت طبيعتها، واتباع نهج التسامح والتعايش وتقديم الدبلوماسية والحلول السلمية في حل الصراعات على أية اعتبارات أخرى.

وقدّم صقر غباش دعوة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ الألماني لزيارة الإمارات، وللمشاركة في مؤتمر "COP28".

حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من رئيسة مجموعة الصداقة الإماراتية - الأوروبية ميرا السويدي، ونائب مجموعة الصداقة الإماراتية الأوروبية مروان المهيري، وعضوة مجموعة الصداقة الإماراتية الأوروبية سارة فلكناز.

كما حضر اللقاء سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية أحمد وهيب معز أحمد العطار.

وأكد الدكتور علي النعيمي أهمية التعاون من خلال الزيارات البرلمانية، لتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرات البرلمانية، مشيدًا بالدور الهام الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.

من جانبه أكد ميخائيل روث أن العلاقات الثنائية بين البلدين، تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات سيما البرلمانية، وأن اللقاءات والزيارات تسهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والبرلمانين.

وقال: “أعبر عن شكري العميق على زيارتكم لمقر البوندستاغ الألماني، متمنيًا أن تكون انطلاقة مهمة لتعميق وتعزيز التعاون الثنائي ولتبادل الآراء حول الكثير من المواضيع العالمية، مشيرًا إلى أن الإمارات تلعب دورًا كبير في تعزيز الاستقرار على المستوي الدولي”، مرحبًا بالدعوة لزيارة دولة الإمارات، وللمشاركة في أعمال "COP28".