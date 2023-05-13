شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع سنغافورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير أول ووزير منسق للسياسات الاجتماعية في جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام، العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع الوزير السنغافوري في أبوظبي، مساء الخميس، واستعرضا خلاله الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين الإمارات وسنغافورة في عدة قطاعات، من أبرزها التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى الاقتصادية والتجارية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ثارمان شانموجاراتنام، وأكد حرص الإمارات على تعميق علاقات التعاون والشراكة مع سنغافورة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وعقب اللقاء أقام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريمًا لثارمان شانموجاراتنام والوفد المرافق.

حضر اللقاء وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي ووزيرة دولة نورة بنت محمد الكعبي.