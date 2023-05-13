شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا ترحب بتوقيع الأطراف السودانية إعلان مبادئ أولي بالالتزام بحماية المدنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت الجمهورية اليمنية بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية على إعلان مبادئ أولي بالالتزام بحماية المدنيين.

واعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن أملها في ان يمثل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين الطرفين وبما يمهد لخطوات أخرى تنهي معاناة الشعب السوداني الشقيق وتؤسس لفترة لاحقة من السلام والإستقرار السياسي.

