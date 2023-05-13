انت الان تتابع خبر انتقاماً لضابطها.. تركيا تعلن "تحييد" عنصرين من الـ" بي كي كي" شمالي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان، "انتقمنا لضابطنا وستواصل الانتقام"، لافتة إلى تحييد عنصرين اثنين من "بي كي كي" في منطقة عملية "المخلب – القفل".

وأكدت على استمرار عمليات الجيش التركي في المنطقة بحزم.



وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" والذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وشن الجيش التركي سلسلة من العمليات في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني المدرج كمنظمة إرهابية دوليا من قبل عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. قُتل أكثر من 37000 شخص في الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني منذ عام 1984.

وبلغ العدد الإجمالي للقتلى الأتراك 273 فردًا من 22 ضابط صف و12 ضابط صف و176 جنديًا و27 من حراس القرى. حيث أكدت انقرة إصابة ما مجموع 739 فردًا من 54 ضابط صف و48 ضابط صف و582 جنديًا و55 من حراس القرى.

وأعلنت تركيا أن إجمالي عدد المقاتلين الذين تم تحييدهم بلغ إجماليهم 8025 شخصًا، حيث تم قتل 6325 شخصًا وتم أسر 1700 شخصًا على قيد الحياة أو أصيبوا.

