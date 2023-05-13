انت الان تتابع خبر بكمين مُحكم.. اعتقال متهم بخطف واغتصاب أطفال في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وورود شكاوى من أهالي ناحية الملتقى إلى شعبة الفرقة الثامنة التابعة إلى المديرية، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والثلاثين تم نصب كمين محكم في منطقة قرية الاوبيتر".وأضافت، أن "الكمين أسفر عن إلقاء القبض على متهم يقوم باستدراج الأطفال واختطافهم واغتصابهم في ناحية الملتقى التابعة إلى محافظة كركوك".

وأتم البيان: "جرى تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".