شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 49 مسلحًا من حركة "الشباب" في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الصومال عن مقتل 49 عنصرًا من حركة الشباب في عمليات عسكرية جنوبي البلاد في ساعة متاخرة مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت.

وأشار اللواء 14 أكتوبر التابع للجيش الوطني الصومالي عن مقتل خمسة من حركة الشباب وإصابة آخرين في عملية اليوم السبت، في أقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة مقديشو،حسب وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وتم قتل أكثر من 44 من عناصر الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية مخططة في إقليم شبيلي السفلي ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة،حسب وكالة "صونا".

وجاء تنفيذ العملية العسكرية عقب تلقي المخابرات الوطنية معلومات حول تجمع عناصر حركة الشباب في المنطقة لإعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين.

وخلال تنفيذ العملية،تم تدمير خنادق وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى كانت المليشيات تعمل على تجميعها خلال الفترة الماضية.

يُشار إلى أن القوات الحكومية تشن منذ عدة أشهر هجمات عسكرية ضد الشباب، وتمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من وسط الصومال من الحركة التي لاتزال منتشرة في مناطق ريفية كبيرة.

وتسعى حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، للاطاحة بالحكومة الصومالية منذ العام 2007 من أجل فرض أحكام الشريعة الإسلامية.