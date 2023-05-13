برشلونة يحدد أولى صفقاته الصيفية

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة قرر التعاقد مع التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي، مهاجم أتلتيكو بارانينسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن "برشلونة توصل إلى استنتاج مفاده ضرورة ضم روكي، وتم نقل القرار إلى ممثلي اللاعب".



وأكدت أن "روكي يمنح الأولوية لبرشلونة، رغم أنه كان قلقا من عدم جدية مسؤولي النادي الكتالوني أو فشلهم في ضمه، بسبب قانون اللعب المالي النظيف".

ويحظى روكي باهتمام أندية تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين، لكنه يضع برشلونة على رأس أولوياته.

ويسعى برشلونة بقوة للتخلص من أحد مهاجميه، سواء فيران توريس أو أنسو فاتي، من أجل ضم روكي، أو قبول رابطة الليجا بخطة الجدوى المقدمة بشأن فاتورة الرواتب.

