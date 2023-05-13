السعودية وإيران تبحثان الخطوات المقبلة للاتفاق الثلاثي

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا مع الصين.