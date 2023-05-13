أردوغان يصارع من أجل إرثه السياسي أمام خصم صعب

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشح المعارضة كمال كاليجدار أوغلو يوم غد الأحد في انتخابات رئاسية تكتسب أهمية حاسمة في تحديد المستقبل السياسي في البلاد.

ويصعب هذه المرة الجزم بفوز أي مرشح نظرا لاحتدام المنافسة بين المرشحين في أصعب انتخابات في تاريخ تركيا الحديث, إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم طفيف لـ "أردوغان" أمام منافسه "أوغلو".

صراع الأقوياء

ويؤم أردوغان مؤيديه في الصلاة مساء اليوم السبت في مسجد آيا صوفيا الشهير في إسطنبول، قبل معركة من أجل حياته السياسية ضد منافس علماني قوي.

وسيحاكي الرئيس التركي البالغ من العمر 69 عاما طقوسا أداها السلاطين العثمانيون قبل أن يقودوا رجالهم إلى الحرب بينما يستعد للاقتراع البرلماني والرئاسي يوم الأحد.

ولم يواجه أردوغان قط معارضة أكثر نشاطا أو اتحادا من تلك التي يقودها الموظف الحكومي المتقاعد كمال أوغلو وتحالفه المتباين المكون من ستة أحزاب.

وبرع الزعيم التركي في تقسيم منافسيه وتشكيل نقابات غير متوقعة بينما فاز في الانتخابات الوطنية واحدة تلو الأخرى على مدى 21 عاما.

لكن حزبه ذي الجذور الإسلامية يعاني من الغضب من الانهيار الاقتصادي في تركيا وحملة على الحريات المدنية خلال العقد الثاني من حكم أردوغان.

ووضعت أحزاب المعارضة الستة خلافاتها السياسية والثقافية جانبا ووحدت قواها من أجل المهمة الوحيدة المتمثلة في طرد أردوغان. وهم مدعومون رسميا من الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا - وهي مجموعة تمثل ما لا يقل عن 10% من الأصوات.

تقدم لصالح أوغلو

الحسابات لا يبدو أنها في صالح أردوغان وتظهر معظم استطلاعات الرأي أنه يتخلف عن منافسه العلماني ببضع نقاط. ويحاول أوغلو الآن يائسا كسر عتبة الـ 50% وتجنب جولة الإعادة في 28 مايو التي يمكن أن تمنح أردوغان فرصة لإعادة تجميع صفوفه وإعادة صياغة النقاش.

ال أتاتورك تركيا العلمانية ما بعد العثمانية في عام 1923.

أوضاع اقتصادية سيئة

وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي 85 % العام الماضي. ويعتقد الاقتصاديون أن الرقم الحقيقي كان يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير ويلقون باللوم في الأزمة على نظريات أردوغان المالية غير التقليدية.

ويتعهد أوغلو بالتخلص منهم فور توليه منصبه.

لكن قسوة الخيار الذي يواجه الناخبين الأتراك البالغ عددهم 64 مليون ناخب يصاحبها توترات متصاعدة ومخاوف مستمرة بشأن ما سيفعله أردوغان إذا خسر تصويتا ضئيلا.

وارتدى أوغلو سترة واقية من الرصاص في تجمعيه يوم الجمعة بعد أن تلقى ما وصفه حزبه بأنه تهديد حقيقي لحياته.

وسيشمل التصويت المناطق الجنوبية الشرقية التي تحولت إلى أنقاض في أعقاب زلزال فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

كما أن مستوى الغضب في هذه المناطق الموالية تقليديا لأردوغان يمكن أن يساعد أيضا في تغيير نتيجة يوم الأحد.