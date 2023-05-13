استضافة المعتمرين السودانيين لمن تعثرت عودتهم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، عن إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” الذين تعسّرت عودتهم في الوقت الحالي، مبينة أن الخدمةَ متاحةٌ عبر منصة “أبشر أفراد”.

وتهدف الخدمة لتمكين واستضافة المعتمرين عبر ذويهم أو معارفهم من المواطنين أو المقيمين داخل المملكة؛ تيسيرًا على ضيوف الرحمن من جمهوريّة السودان.