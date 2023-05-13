وزع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مساعدات غذائية وإيوائية استفاد منها 600 فرد من النازحين والمتضررين في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في السودان، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره المركز لمساعدة الشعب السوداني إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ويأتي ذلك في إطار الدور السعودي المعهود بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.



كانت هذه تفاصيل خبر سلمان للإغاثة يوزع مواد غذائية وإيوائية للنازحين السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.