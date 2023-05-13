شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط.. ما ميراث الزوج من زوجته؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للرجال فقط.. ما هو ميراث الزوج من زوجته؟"، استعرض خلاله حالتان متوقعتان لا ثلاثة لهما يرث فيهما الزوج زوجته، تتمثل الحالة الأولى في نصف ميراث الزوجة، والثانية فى ربع ميراث الزوجة، وحجم حصته يتوقف على وجود أبناء أو حفيد، وإذا توفت وليس لها ولد يحق له نصف الميراث، وربع التركة إن كانت أُمًا، وخبير يوضح آلية تقسيم كل حالة، وإليكم التفاصيل الكاملة:

للرجال فقط.. ما هو ميراث الزوج من زوجته؟.. حالتان متوقعتان لا ثلاثة لهما يرث فيهما الزوج زوجته.. الحالة الأولى نصف ميراث الزوجة.. والثانية ربع ميراث الزوجة.. وخبير يوضح ألية تقسيم كل حالة وحصص الورثة المتفاوتة

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