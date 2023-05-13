انت الان تتابع خبر بعد سحقه شالكه بسداسية.. البايرن يحافظ على صدارته بالدوري الألماني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455893-638195907487100767.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-13 | 18:04
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حقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على نظيره شالكه بنتيجة (6-0)، في المباراة التي احتضنها ملعب "أليانز أرينا"، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ32 من دوري الدرجة الأولى الألماني.
وأنهى الفريق البافاري الشوط الأول متقدما (2-0) على ضيفه شالكه، عبر توماس مولر في الدقيقة الـ21 وجوشوا كيميتش في الدقيقة الـ29.
وفي الشوط الثاني، أضاف أصحاب الأرض رباعية جديدة عبر كل من سيرج غنابري في الدقيقتين 50 و66، ثم ماتياس تيل في الدقيقة 80، ونصير مزراوي في الدقيقة 92.
وبهذا الفوز، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 68 نقطة، متفوقا بـ4 نقاط عن مطارده بروسيا دورتموند.
وفي الشوط الثاني، أضاف أصحاب الأرض رباعية جديدة عبر كل من سيرج غنابري في الدقيقتين 50 و66، ثم ماتياس تيل في الدقيقة 80، ونصير مزراوي في الدقيقة 92.
وبهذا الفوز، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 68 نقطة، متفوقا بـ4 نقاط عن مطارده بروسيا دورتموند.
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