بعد سحقه شالكه بسداسية.. البايرن يحافظ على صدارته بالدوري الألماني

وأنهى الفريق البافاري الشوط الأول متقدما (2-0) على ضيفه شالكه، عبر توماس مولر في الدقيقة الـ21 وجوشوا كيميتش في الدقيقة الـ29.

وفي الشوط الثاني، أضاف أصحاب الأرض رباعية جديدة عبر كل من سيرج غنابري في الدقيقتين 50 و66، ثم ماتياس تيل في الدقيقة 80، ونصير مزراوي في الدقيقة 92.



وبهذا الفوز، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 68 نقطة، متفوقا بـ4 نقاط عن مطارده بروسيا دورتموند.