انت الان تتابع خبر من جديد.. الفصائل الفلسطينية تطلق صواريخ تجاه إسرائيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات متتالية استهدف اوفاكيم وسيدروت وإيفيم ونتيفوت ومعبر كرم ابو سالم.
كما استهدفت الصواريخ الفلسطينية عددا مستوطنات غلاف غزة.
وأعلن الجيش الاإسرائلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 1200، 950 منها اجتازت حدود قطاع غزة.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ تجاه أهداف في البحر المتوسط.
كما استهدفت الصواريخ الفلسطينية عددا مستوطنات غلاف غزة.
وأعلن الجيش الاإسرائلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 1200، 950 منها اجتازت حدود قطاع غزة.