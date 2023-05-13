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من جديد.. الفصائل الفلسطينية تطلق صواريخ تجاه إسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات متتالية استهدف اوفاكيم وسيدروت وإيفيم ونتيفوت ومعبر كرم ابو سالم.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ تجاه أهداف في البحر المتوسط.

كما استهدفت الصواريخ الفلسطينية عددا مستوطنات غلاف غزة.


وأعلن الجيش الاإسرائلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 1200، 950 منها اجتازت حدود قطاع غزة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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