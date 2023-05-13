نفط البصرة بطلا للدوري الممتاز لكرة الصالات

وجرت مراسمُ التتويج بحُضور النائبِ الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار وعُضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد محمد ناصر ورئيس الاتحاد الفرعيّ في البصرة بدر ناصر ورئيس اللجنة علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل، ومدير الدائرة الإعلاميّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم يوسف فعل.وحلَ فريق نادي مصافي الوسط بمركزِ الوصيف، في حين جاءَ نفط الوسط بالمركز الثالث.

وحصل لاعبُ نفط الوسط وليد خالد على كأس هدافِ الدوري، بينما نالَ زميله سالم فيصل جائزةَ أفضل لاعبٍ في الدوري، وحصدَ سالم كاظم موات من فريق بلديةِ البصرة جائزةَ أفضل لاعب شاب، وحازَ الحارس عمر سبتي من نفط البصرة على جائزةِ أفضل حارس مرمى، بينما حصدَ مدرب فريق مصافي الوسط ياسر حميد جائزةَ أفضل مدرب، كما تمّ منح فريق المرور جائزةَ الفريق المثالي.

