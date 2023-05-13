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القنصلية السعودية في إسطنبول تطلق تحذيراً لرعاياها

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بغداد - ياسين صفوان - وتأتي تلك التحذيرات استباقا لنهاية العد التنازلي لانطلاق عملية الاقتراع يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في تركيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية وصفت بالتاريخية والحاسمة.

وقالت القنصلية في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" اليوم السبت: "ترحّب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول، وتتمنى لهم إقامة سعيدة، وتوصي الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة والبعد عن مراكز الاقتراع".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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